Уголовную ответственность за коррупцию ужесточили

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Депутаты Госдумы единогласно приняли закон, ужесточающий уголовную ответственность за коррупцию, сообщается на официальном сайте Государственной Думы.

Согласно документу, уголовная ответственность будет грозить также и посредникам по коррупционным сделкам. За подобное преступление или обещание посредничества предусмотрено лишение свободы до четырех лет и штраф в 700 тысяч рублей.

За мелкий коммерческий подкуп нарушителю придется выплатить штраф в 150 тысяч рублей. Повторные нарушения повлекут не только штраф в 500 тысяч рублей, но и ограничение свободы.

Ответственность за взятки до десяти тысяч рублей, наоборот, смягчили. Первичное преступление грозит штрафом в 200 тысяч рублей, вторичное обойдется в пять раз дороже.

Напомним, за январь–октябрь прошлого года правоохранительные органы выявили 5,8 тысячи преступлений, сумма ущерба по уже оконченным экономическим уголовным делам превысила 39 миллиардов рублей, из которых возмещено более 31 миллиарда.

Средний размер взятки, выявленной полицейскими, составляет 172,9 тысячи рублей, а коммерческого подкупа – 185,6 тысячи. Средняя сумма, которую передают через посредника, составляет 1,28 миллиона рублей.