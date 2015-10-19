Задержаны контрабандисты, перевозившие соколов в ОАЭ

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

В столице задержали членов банды, которые незаконно перевозили через границу соколов-кречетов, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, житель Московской области и неустановленные пока лица создали организованную преступную группу, в которую входили сотрудники правоохранительных органов, грузчики аэропорта и иностранцы.

Грузчики перемещали контрабанду в зону комплектования транзитного багажа, подменяли бирки и переносили груз на борт воздушного судна, их к работе привлекал сотрудник полиции.

Неизвестные пока члены банды доставляли птиц в Шереметьево и организовывали встречу груза на территории иностранного государства. Птиц сначала отвозили в Ереван, а оттуда – в ОАЭ.

Действуя по обычной схеме, 17 октября 2015 года злоумышленники поместили в самолет сумку с соколом, минуя ее оформление в качестве багажа. Самолет начал выруливать на взлетную полосу, но после задержания вылета и осмотра багажного отсека контейнер с птицей стоимостью около миллиона рублей был найден.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконное перемещение через Государственную границу России особо ценных диких животных", а также "Дача взятки" и "Покушение на дачу взятки должностному лицу".

Летом этого года таможенники в аэропорту Домодедово нашли у пассажира рейса Москва-Мальта 25 яиц сокола-сапсана. Мужчина – гражданин Болгарии – прошел через "зеленый коридор", и в ходе досмотра его сумки были найдены картонные контейнеры, в которых лежали яйца.

Пассажир сказал, что они куриные, и купил он их за 2,8 тысячи рублей для личного пользования. Таможенники усомнились в этом и обратились к орнитологам, которые подтвердили, что это яйца сокола-сапсана и из них скоро вылупятся соколята.