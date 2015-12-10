Производителям и поставщикам фальсификата грозит до 15 лет

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Производителей и поставщиков нелегальных и поддельных товаров предложили лишать свободы на срок от 3 до 15 лет. Эти меры одобрили члены Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции под председательством главы минпромторга Дениса Мантурова. По данным экспертов, оборот поддельной продукции легкой промышленности составляет триллион рублей.

Президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин в эфире радиостанции "Москва FM" поддержал эту инициативу.

"Мы не раз это обсуждали. В профессиональном сообществе отношение к этому однозначное. Цифра в 1 триллион рублей близка к истине. 40 процентов рынка на сегодняшний день занимает контрабанда. Мы поддерживаем эти меры", – сказал он. Эксперт подчеркнул, что за контрафакт, небезопасный для жизни и здоровья людей, наказание должно быть еще жестче.

Эксперт – о введении уголовной ответственности за контрафакт

Как пишет "Российская газета", за поддельный бензин и дизельное топливо оборотые штрафы могут составить 10–15 процентов от выручки. При повторном нарушении контролеры смогут приостанавливать работу производителей или продавцов на три месяца.

За поддельные, неаутентичные и некачественные авиазапчасти для гражданских и военных самолетов нарушителям будет грозить от 10–15 лет тюрьмы вплоть до пожизненного заключения. Товары легкой промышленности, ввезенные из-за границы нелегально, будут утилизировать за счет импортеров.

Добавим, в октябре Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому Росалкогольрекглирование получает право контролировать конфискованную спиртосодержащую продукцию. Алкоголь будет уничтожаться с помощью дробилок по решению суда и в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

Напомним, 29 июля Владимир Путин подписал указ, согласно которому сельскохозяйственная продукция, запрещенная к ввозу в Россию, подлежит уничтожению. Под действие указа не попадают товары, ввезенные физлицами для личного пользования, а также продукция, предназначенная для перевозки в третьи страны.

За два первые месяца Россельхознадзор уничтожил 676 тонн контрабандной пищевой продукции.Также было задержано 318 тонн пищевой продукции животного происхождения, из них уничтожено 62 тонны.

С начала следующего года Россельхознадзор сможет уничтожать контрабандную сельхозпродукцию из Турции, если она будет выявлена на территории России. Эта мера начнет действовать с 1 января.