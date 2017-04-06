Спецслужбы Польши предотвратили ввоз элементов корабельной пушки

Специальные службы Польши предотвратили нелегальный ввоз в республику элементов артиллерийской системы AK-630 советского производства, передает ТАСС.

Фрагменты орудия пытались ввезти в страну на машине две гражданки Украины. При этом фрагменты пушки были заявлены в документах как гидравлические элементы.

После того, как сотрудники спецслужб выяснили, куда направляется груз, в месте назначения были задержаны еще двое фигурантов этого дела.

Все четыре фигуранта дела обвиняются в нарушении закона об обороте товаров, имеющих стратегическое значение для безопасности государства. Суд заключил их на три месяца под стражу. Задержанные свою вину не признали.

АК-630 – это 30-миллиметровая шестиствольная автоматическая корабельная артиллерийская установка, которая используется для поражения воздушных целей. Стоит на вооружении польского ВМФ.