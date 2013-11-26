В Москве объявлены победители премии "Книгуру"

Фото: M24.ru

В Москве назвали лауреатов Всероссийского конкурса произведений для детей и юношества "Книгуру" 2013 года. Церемония вручения премии пошла в Доме Пашкова.

Первое место заняла Елена Ленковская, написавшая познавательную книгу об Урале, его сокровищах и мастерах под названием "Сокровища Рифейских гор", сообщает РИА Новости.

Второе место получил Станислав Востоков за юмористическую повесть "Фрося Коровина". Третье место занял Евгений Рудашевский, автор повести о дельфине, удивительном друге абхазского подростка под названием "Здравствуй, брат мой Бзоу".

Победителей выбрали из 15 произведений. В жюри конкурса может войти любой желающий в возрасте от 10 до 16 лет. В этом году на конкурс "Книгуру" заявки на участие в конкурсе подали авторы из 59 регионов России и 20 зарубежных стран, в том числе из Великобритании, Чехии, Бельгии, Австралии, США, Швеции и Швейцарии.

"Книгуру" – единственный российский конкурс, в котором оценивается как художественная, так и познавательная литература, адресованная юным читателям.