На Цветном бульваре отпразднуют День защиты детей

Фото: M24.ru/ Игорь Иванко

1 июня на Цветном бульваре состоится празднование Международного дня защиты детей. Маленьких посетителей ждут выступления цирковых артистов, клоунов и дрессированных животных.

В этот день на бульваре будет установлена аллея кривых зеркал и аттракционный городок с батутами. Все желающие смогут послушать концерты, которые пройдут на двух сценических площадках, и поучаствовать в мастер-классах, где обучат технике рисования на песке.

Московский детский театр приготовит для зрителей спектакль, а Цирк Никулина выведет на открытый воздух медведя, кенгуру и хорьков.

Кроме того, в программе – пробег на гигантских лыжах, головоломки, викторины и многое другое. Победители конкурсов получат призы.