Для ресторана на Останкинской телебашне будут искать нового оператора

Фото: ИТАР-ТАСС

В июле этого года закончится основной ремонт ресторана "Седьмое небо" на Останкинской телебашне, рассказал М24.ru главный инженер филиала РТРС "Московский региональный центр" ("МРЦ") Станислав Белявский. По его словам, помещение ресторана будет готово к открытому конкурсу, на котором определят оператора площадки.

Однако сам конкурс объявят лишь в 2014 году, так как "МРЦ" нужно дождаться завершения реконструкции всей телебашни и получить заключение на соответствие нормам пожарной безопасности, отметил Белявский. По его словам, на ремонт башни с 2011 по 2013 год , будет потрачено 1,2 млрд рублей из федерального бюджета. Оставшиеся расходы – 600 млн рублей – в 2014 году покроют из бюджета самого "МРЦ". Сейчас на Останкинскую башню можно попасть только с экскурсией – по текущим нормам туда может заходить не более 70 человек в час. Для работы ресторана норму необходимо увеличить до 350 человек.

Кухня "Седьмого неба" оборудована на 9-м и 10-м этажах башни, в конусной части, сам ресторан находится значительно выше – на высоте от 325 до 337 метров. Между кухней и залами построен лифт. На уровне ресторана в башне уже заменили всю наружную обшивку, отметил Белявский. В трех залах ресторана уже установили системы пожаротушения и кондиционирования.

"Седьмое небо" планируется сдать будущему оператору в долгосрочную аренду – ориентировочно на 30 лет. В какую сумму ему обойдется площадка в Останкинской башне, пока не решено. К слову, выигравший конкурс ресторатор должен будет сделать декоративный ремонт, который займет не больше двух-трех месяцев, сказал Белявский.

Напомним, ресторан на Останкинской телебашне закрылся после пожара в 2000 году. В 2005 году инвестором, взявшимся реставрировать "Седьмое небо", стала группа компаний "Алкогольные заводы Гросс". Однако в 2011 году ее признали банкротом, ГК успела вложить в реставрацию порядка 50 млн рублей). После этого "Седьмым небом" РТРС занималась самостоятельно. Ресторан обещали открыть уже в 2013 году, однако не успели завершить реконструкцию башни. Напомним, на днях в Останкинской башне случился еще один пожар. На 8-м этаже, в кабинете начальника цеха телевизионных передатчиков, произошло короткое замыкание, из-за чего случилось сильное задымление. Правда, его площадь оказалась невелика - всего 2 квадратных метра. По предварительным данным, причиной задымления стал сгоревший электрочайник.

Ресторанный аналитик Денис Яхно полагает, что за право получить площадку на высоте более 300 метров смогут побороться только крупнейшие игроки рынка, такие как Ginza-Project, "Ресторанный синдикат" Кирилла Гусева и альянс рестораторов Бориса Зарькова и Александра Затуринского. Стоимость аренды 1 кв. метра "Седьмого неба" эксперт оценил в сумму от 3 до 4 тысяч долларов в год. Площадь ресторана составляет примерно 600 кв. метров.

Глава "Ресторанного синдиката" Кирилл Гусев не смог прокомментировать, будет ли его компания участвовать в конкурсе. Представить Ginza-Project Андрей Федорин сказал, что в советское время ресторан в Останкинской башне был симоволом достатка и престижа, но и сегодня привлекателен с коммерческой и имиджевой точек зрения. "С другой стороны, за последние годы ситуация на ресторанном рынке столицы радикально изменилась. Предложение выросло в несколько раз, к тому же появилось много панорамных ресторанов, например, наш Sixty в башне "Федерация". Поэтому давать однозначный прогноз по приемлемым условиям аренды без детального ознакомления с проектом было бы преждевременно", - заключил Федорин.

Совладелец сети "Кофеин" Евгений Коган полагает, что для оптимальным решением для оператора, который возьмется за проект "Седьмое небо", станет стилизация под советский стиль, и такая же кухня. "Советская кухня, но на высшем уровне", - подчеркнул Коган.

Марина Курганская