21 ноября 2013, 18:20

Культура

Онлайн-трансляция вручения Премии Рунета

Фото: premiaruneta.ru

В Москве проходит церемония вручения Премии Рунета. Онлайн-трансляцию главного события года в жизни российских интернет-порталов ведет сетевое издание M24.ru.

У Премии Рунета, которая в этом году вручается уже в десятый раз, 9 номинаций: "Культура, СМИ и массовые коммуникации", "Технологии и инновации", "Экономика, бизнес и инвестиции", "Государство и общество", "Здоровье, развлечение и отдых", "Наука и образование", "Москва инновационная", "Безопасный Рунет" и "Стартап-навигатор года".

Сетевое издание M24.ru вошло в шорт-лист Премии в номинации "Культура, СМИ и массовые коммуникации". В ее "короткий список" также попали сайты телеканалов "Россия К" и "Дождь", журналов "Дилетант" и "Большой город", видеохостинга Rutube, порталов SmartNews.ru, Slon.ru, Звуки Ру и Planeta.ru.

Начало трансляции - в 19.00.

Трансляция завершена.

Премия Рунета

Премия была учреждена в 2004 году, в год празднования 10-летия Рунета (хронология Рунета исчисляется с даты регистрации домена .RU 7 апреля 1994 года). В 2013 году она вручается в 10-й раз. Премия является общенациональной наградой в области высоких технологий и интернета, поощряющей выдающиеся заслуги компаний-лидеров, внесших значительный вклад в развитие российского сегмента Сети.

Главная задача конкурса - способствовать развитию информационных технологий, электронных СМИ и электронных средств массовых коммуникаций в России как важного сектора экономической деятельности.

конкурсы награды Премия Рунета номинации

