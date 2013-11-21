Лауреатом "Премии Рунета" стало сетевое издание M24.ru

Сетевое издание M24.ru получило Премию Рунета в номинации "Культура, СМИ и массовые коммуникации". Десятая церемония вручения премии прошла в пресс-центре РИА Новости.

Премии в этой номинации также удостоились сайты телеканала "Дождь", журнала "Дилетант" и проектам SmartNews.ru, а также "Открытый показ" и "Московские новости: Русский язык" от РИА Новости.

Напомним, в шорт-лист номинантов, опубликованный 15 ноября, также вошли сайты телеканалов "Россия К", журнала "Большой город", видеохостинга Rutube, порталов Slon.ru, Звуки Ру и Planeta.ru.

Основными номинациями являются "Государство и общество", "Наука и образование", "Экономика, бизнес и инвестиции", "Технологии и инновации", "Здоровье, развлечение и отдых". Среди спецноминаций "Москва инновационная", "Безопасный Рунет" и "Стартап-навигатор года".

В номинации "Государство и общество" победу одержали исследовательская компания Фонд "Общественное мнение" (ФОМ), агентство правовой и судебной информации РАПСИ, проект "Добро@Mail.ru" и некоммерческая организация "Фонд информационной демократии". Премии в номинации "Наука и образование" достались компании "Ашманов и партнеры", проекту в области онлайн-образования Zillion, проекту "Дело техники" от Digit.ru и проекту "Технопарк" от Mail.ru Group.

Лучшими стартап-навигаторами года признаны журнал Hopes & Fears, портал о Рунете therunet.com, проекты "Мифы стартапа" и rusbase.com. В секции технологий и инноваций призы достались конструктору мобильных приложений My-apps.com, московскому департаменту информационных технологий, Mail.ru Group и компании Softkey, а специальный приз получил центр решений для интернет-торговли Everada.

Победителями номинации "Экономика, бизнес и инвестиции" стали процессинговая компания Uniteller, "Промсвязьбанк", платформа Mycallsystems и проект в сфере профессиональной ориентации пользователей Рунета RUNET-ID. В номинации "Безопасный Рунет" - компания по предотвращению и расследованию киберпреступлений Group IB, проект для родителей Letidor и группа компаний по обеспечению информационной безопасности Infowatch. Кроме того, диплом в спецноминации "Безопасный Рунет для детей" получил сайт marabaka.ru.

В спецноминации "Москва инновационная" отметили сайт журнала "Большой город" и проект "Узнай Москву".

Лучшими в интернет-проектами, связанными со здоровьем, развлечениями и отдыхом, стали литературный клуб "Стихи.ру" и "Проза.ру", проект РИА Новости Weekend, социальная сеть "Кибердружины" и портал "Фильм Про". А в номинации "Народное голосование" победили интернет-игра "Танки онлайн", проект "Ярмарка мастеров" и сообщество "Геройская лента".