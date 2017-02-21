"TVоя Москва": стартует новый сезон мастер-классов для молодых журналистов

24 эксперта расскажут об актуальных трендах в современной журналистике

Дата: старт 25 февраля в 12:00

Место: Центр документального кино Музея Москвы (Зубовский бульвар, 2)

Фото предоставлено пресс-службой "Москва Медиа"

Ради чего идти: объединенная редакция московских СМИ "Москва Медиа" в третий раз совместно с факультетом международной журналистики МГИМО объявляют серию мастер-классов по современной журналистике. Темы – самые разные. Как противостоять манипуляциям? Что значит издавать англоязычную газету в России? Как преодолеть коммуникационные барьеры? Что такое сторителлинг?

Кроме того, молодые журналисты смогут принять участие в одноименном творческом конкурсе. В этом году к номинациям "Телевидение", "Радио" и "Интернет" добавится номинация для дизайнеров, работающих в СМИ.

Что еще: открытые мастер-классы будут проводиться по субботам в ЦДК. Зарегистрироваться для участия в конкурсе и мастер-классах, а также следить за обновлениями расписания можно по ссылке.