Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 февраля 2017, 16:12

Культура

"TVоя Москва": стартует новый сезон мастер-классов для молодых журналистов

24 эксперта расскажут об актуальных трендах в современной журналистике

Дата: старт 25 февраля в 12:00

Место: Центр документального кино Музея Москвы (Зубовский бульвар, 2)

Фото предоставлено пресс-службой "Москва Медиа"

Ради чего идти: объединенная редакция московских СМИ "Москва Медиа" в третий раз совместно с факультетом международной журналистики МГИМО объявляют серию мастер-классов по современной журналистике. Темы – самые разные. Как противостоять манипуляциям? Что значит издавать англоязычную газету в России? Как преодолеть коммуникационные барьеры? Что такое сторителлинг?

Кроме того, молодые журналисты смогут принять участие в одноименном творческом конкурсе. В этом году к номинациям "Телевидение", "Радио" и "Интернет" добавится номинация для дизайнеров, работающих в СМИ.

Что еще: открытые мастер-классы будут проводиться по субботам в ЦДК. Зарегистрироваться для участия в конкурсе и мастер-классах, а также следить за обновлениями расписания можно по ссылке.

конкурсы журналистика мастер-классы обо всем

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика