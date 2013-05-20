Форма поиска по сайту

20 мая 2013, 15:05

Культура

Жители ЮВАО могут выиграть поездку в регионы России

В ЮВАО начался фестиваль улиц

В Юго-Восточном округе проходит фестиваль московских улиц. Жителям рассказывают об истории и культуре городов, в честь которых улицы получили свои названия, рассказал в эфире "Москва FM" заместитель префекта ЮВАО по социальным вопросам Александр Найданов.

"Мы оповещаем наших жителей листовками, рассказываем о том, какие основные достопримечательности в тех городах, чтобы они знали. Праздники идут практически в каждом дворе, в учреждениях, в школах", - отметил заместитель префекта.

Жителям рассказывают занимательные факты об этих регионах и их достопримечательностях. Все пришедшие также могут отведать традиционные блюда для этих городов.

"Заранее проводится ряд конкурсов на лучшее знание культуры, искусства и географии тех регионов. Они идут в течение года, дабы можно было во время праздника подвести итоги, а лучших - премировать поездками в регион", - отметил Найданов.

Первые праздники в рамках фестиваля уже прошли, они были посвящены Яснополянской и Саранской улицам. Ближайшее мероприятие состоится 25 мая в районе Люблино и на всех улицах, которые имеют отношение к городам Кубани.

конкурсы путешествия краеведение

