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18 июля 2012, 19:06

В Москве пройдет ежегодный смотр-конкурс «Город для всех»

конкурсы инвалиды

Фото: ИТАР-ТАСС

В столице пройдет ежегодный смотр-конкурс «Город для всех». Цель мероприятия – мотивировать организации столицы к созданию в городе безбарьерной среды для инвалидов, чтобы маломобильные граждане получили больше возможностей для участия в жизни общества.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

  • учреждения социальной защиты, отделения Пенсионного фонда и бюро МСЭ;
  • учреждения культуры (театр, кинотеатр, музей, библиотека);
  • учреждения образования (детский сад, школа, колледж, вуз);
  • медицинские организации (больница, поликлиника, аптека);
  • учреждение физкультуры и спорта (физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, детские спортивные школы);
  • учреждения потребительского рынка и услуг;
  • офисные центры и предприятия;
  • жилые дома;
  • дворовые территории;
  • рекреационные зоны;
  • дорожно-транспортные инфраструктуры;
  • городские организации по типу центров обслуживания населения (ГУП ДЭЗ районов, ГУ ИС районов, отделы субсидий, центры обслуживания населения, паспортные столы);
  • проектные организации (проектные институты, проектные фирмы, проектные мастерские) разработавшие проекты зданий, предусматривающие разные возможности инвалидов и людей без ограничений.

При этом количество возможных лауреатов по каждой номинации не ограничивается, передает радиостанция "Говорит Москва".

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