В Москве пройдет ежегодный смотр-конкурс «Город для всех»

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В столице пройдет ежегодный смотр-конкурс «Город для всех». Цель мероприятия – мотивировать организации столицы к созданию в городе безбарьерной среды для инвалидов, чтобы маломобильные граждане получили больше возможностей для участия в жизни общества.

Конкурс проводится по следующим номинациям:



учреждения социальной защиты, отделения Пенсионного фонда и бюро МСЭ;

учреждения культуры (театр, кинотеатр, музей, библиотека);

учреждения образования (детский сад, школа, колледж, вуз);

медицинские организации (больница, поликлиника, аптека);

учреждение физкультуры и спорта (физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, детские спортивные школы);

учреждения потребительского рынка и услуг;

офисные центры и предприятия;

жилые дома;

дворовые территории;

рекреационные зоны;

дорожно-транспортные инфраструктуры;

городские организации по типу центров обслуживания населения (ГУП ДЭЗ районов, ГУ ИС районов, отделы субсидий, центры обслуживания населения, паспортные столы);

проектные организации (проектные институты, проектные фирмы, проектные мастерские) разработавшие проекты зданий, предусматривающие разные возможности инвалидов и людей без ограничений.