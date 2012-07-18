В Москве пройдет ежегодный смотр-конкурс «Город для всех»

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В столице пройдет ежегодный смотр-конкурс «Город для всех». Цель мероприятия – мотивировать организации столицы к созданию в городе безбарьерной среды для инвалидов, чтобы маломобильные граждане получили больше возможностей для участия в жизни общества.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- учреждения социальной защиты, отделения Пенсионного фонда и бюро МСЭ;
- учреждения культуры (театр, кинотеатр, музей, библиотека);
- учреждения образования (детский сад, школа, колледж, вуз);
- медицинские организации (больница, поликлиника, аптека);
- учреждение физкультуры и спорта (физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, детские спортивные школы);
- учреждения потребительского рынка и услуг;
- офисные центры и предприятия;
- жилые дома;
- дворовые территории;
- рекреационные зоны;
- дорожно-транспортные инфраструктуры;
- городские организации по типу центров обслуживания населения (ГУП ДЭЗ районов, ГУ ИС районов, отделы субсидий, центры обслуживания населения, паспортные столы);
- проектные организации (проектные институты, проектные фирмы, проектные мастерские) разработавшие проекты зданий, предусматривающие разные возможности инвалидов и людей без ограничений.
При этом количество возможных лауреатов по каждой номинации не ограничивается, передает радиостанция "Говорит Москва".