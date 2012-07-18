Определились победительницы конкурса красоты "Мисс Москва 2012"

В столице подвели итоги конкурса "Мисс Москва 2012". В этом году победительниц оказалось две

В столичном театре Et Ceterа подвели итоги конкурса красоты "Мисс Москва 2012". В этом году организаторы мероприятия решили учредить две премии за первое место. Обе девушки поборются за первое место в национальном конкурсе "Краса России".

В итоге "Мисс Москвы" стала 25-летняя Алена Клименко. Как пишет "Российская газета", девушка окончила юридический факультет РГСУ и работает директором по развитию IT-компании. Кроме того, она кандидат в мастера спорта по латиноамериканским танцам.

Обладательницей титула "Краса Москвы" стала ровесница Алены, менеджер пищевой промышленности Марина Шутова. За пределами своей профессии Марина увлекается графикой и живописью.

Конкурс самых красивых жительниц столицы и Подмосковья проводится с 1994 года. Возраст участниц - от 15 до 25 лет.