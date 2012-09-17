Форма поиска по сайту

17 сентября 2012, 13:15

Культура

В Москве проходит международный конкурс на звание лучшего воина

Фото: ИТАР-ТАСС

В рамках международного конкурса "Воин Содружества", который проходит в Москве, за звание лучшего защитника отечества поборются военнослужащие-контрактники из стран СНГ.


В конкурсе примут участие приехавшие из Белоруссии, Украины, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. От каждой страны – четыре представителя, в числе которых по одной женщине, сообщает РИА Новости.

Программа соревнований, которая в основном будет проходить на подмосковном полигоне Алабино, достаточно насыщенная. Конкурсантам предстоит показать свое мастерство в военно-спортивных соревнованиях, стрельбе, преодолении огненно-штурмовых полос, военно-медицинском конкурсе и в танцах. Также участников ждет викторина на знание основ военной истории.

Добавим, что международный конкурс подобного формата проводится уже в четвертый раз. Имена победителей назовут 21 сентября. Церемония награждения отличившихся контрактников состоится в культурном центре Вооруженных сил.

