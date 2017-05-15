Tele2 поддержит ежегодный проект "TVоя Москва"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Оператор мобильной связи Tele2 и объединенная редакция московских "Москва Медиа" будут сотрудничать в рамках ежегодного проекта "TVоя Москва", сообщает пресс-служба Tele2.

Компания учредила собственную номинацию − "TVой вызов". Участники представят свои предложения по развитию PR-стратегии оператора на столичном рынке. Победители смогут пройти оплачиваемую стажировку в дирекции по корпоративным коммуникациям.

"Уверенный выход Tele2 на московский рынок накладывает на нас дополнительные обязательства перед обществом и москвичами, поэтому с каждым годом мы уделяем все большее внимание социальным инвестициям в столичный регион. Поддержка талантливой молодежи – одно из ключевых направлений социальной политики Tele2, ведь во многом именно от этого поколения зависит развитие нашего государства, общества и бизнеса. Мы рады присоединиться к проекту "TVоя Москва", поскольку видим в нем реальную возможность создания социального лифта для молодых профессионалов отрасли", – подчеркнул директор макрорегиона "Москва" Tele2 Игорь Жижикин.

По словам директора по корпоративным коммуникациям Tele2 Кирилла Алявдина, в век бурного развития digital-технологий и высокого информационного "шума" роль медиаиндустрии и корпоративных коммуникаций существенно возрастает.

"Четкие, открытые, и что очень важно, персонифицированные коммуникации, за которые ответственны как представители СМИ, так и PR-специалисты, формируют качественное информационное поле, на котором общество и бизнес могут конструктивно взаимодействовать. Поэтому особенно важно уделять большое внимание образованию и профессиональной подготовке специалистов в области медиа и коммуникаций. Инициативы, подобные проекту "TVоя Москва", не только позволяют привлечь наиболее талантливых начинающих специалистов, но и влияют на будущее медиаиндустрии", – отметил он.

В свою очередь директор по маркетингу и связям с общественностью объединенной редакции СМИ "Москва Медиа" Мария Михайлова заявила, что партнерство с Tele2 позволяет нам существенно расширить проект, выйдя за пределы медиа, и обратить внимание на корпоративные коммуникации крупного бизнеса.

"Оператор известен своими яркими PR-решениями и системным подходом к построению коммуникаций. Уверена, вместе мы сможем вовлечь в проект новую аудиторию и, как следствие, создать дополнительные возможности для талантливой молодежи", – подытожила она.

Цель проекта "TVоя Москва" – содействовать профессиональному развитию талантливых студентов и молодых специалистов, желающих построить карьеру в медиаиндустрии. Проект включает творческий конкурс, который предусматривает восемь номинаций. Победителям дадут право на прохождение стажировки в редакциях СМИ "Москва Медиа".

Кроме того, участников ждут мастер-классы от ведущих профессионалов медиаотрасли: ректора ГИТИСа Григория Заславского, главного редактора деловой газеты The Moscow Times Михаила Фишмана, директора по корпоративным коммуникациям Tele2 Кирилла Алявдина, а также известных телеведущих, актеров и представителей PR-сообщества.