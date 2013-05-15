Железнодорожный мост через улицу Русаковская реконструируют

Фото: ИТАР-ТАСС

Русаковскую улицу от Леснорядской улицы до улицы Жебрунова планируют реконструировать. В связи с этим столичный департамент строительства объявил открытый конкурс на выполнение восстановительных работ на железнодорожном мосту через Русаковскую улицу, сообщают в пресс-службе департамента.

Реконструкции подлежат железнодорожный путепровод через улицу Русаковская протяженностью 62 метра, инженерные коммуникации, сети связи и дождевая канализация. Кроме того, здесь собираются обновить 200 метров городской канализации, 600 метров водопровода, переложить около пяти километров сетей уличного освещения и установить шумозащитные экраны, а также заменить оконные проемы и реконструировать километр трамвайных путей.

Эти работы должны быть проведены в течение полугода. Минимальная цена контракты составляет 100,8 миллиона рублей. Итоги конкурса планируют подвести 27 июня.