15 февраля 2016, 18:30

Культура

Объявлен конкурс на право торговать прессой

Фото: m24.ru

Мосгорпечать объявила конкурс на право торговли прессой в киосках печати, сообщает пресс-служба департамента СМИ и рекламы Москвы.

В рамках конкурса, который проводится в восьмой раз, разыграют 27 лотов. 100 победителей получат право распространять печатные издания на территории шести округов столицы.

Результаты конкурса будут определены в двадцатых числах марта.

В декабре глава департамента СМИ и рекламы Иван Шубин сообщил, что к 2017 году в столице появится более двух тысяч новых киосков печати.

По его словам, точные сроки зависят от производительности заводов и других факторов. Но по итогу в городе должны установить 2 тысячи 95 новых киосков.

Кроме того, появится порядка 500 пресс-стендов, которые заменят распространение печатной прессы "с рук". Такие точки появятся в местах, где невозможно установить киоск из-за ограничения с точки зрения архитектуры либо из-за нехватки места, передает Агентство "Москва".

конкурсы бизнес социальная сфера печатная пресса

