Премию конкурса "Инновация-2013" присудили художнику Мамышеву-Монро

Художник Владислав Мамышев-Монро посмертно был удостоен премии IX Всероссийского конкурса "Инновация-2013". Жюри конкурса единогласно присудило ему награду "За творческий вклад в развитие современного искусства". Еще одна внеконкурсная премия "За поддержку современного искусства России" досталась Шалве Бреусу и Фонду "АртХроника". Полный список всех лауреатов и претендентов на главный приз можно увидеть на официальном сайте проекта.



Российский художник Мамышев-Монро – лауреат премии Кандинского-2007, автор серий работ "Россия... которую мы потеряли!!!", "Лолиты", "Помятай про газ!", и многих других. Его произведения находятся в собраниях известнейших музеев, среди них Русский музей, Московский музей современного искусства и Московский дом фотографии. Известен благодаря перформансам, где переодевался в известных людей – первой героиней его перевоплощений стала Мэрилин Монро. В этом образе Мамышев несколько раз выступал на концертах группы "Поп-механика" Сергея Курехина. Мамышев-Монро трагически погиб в 2013 году.

Премию вручат в пяти номинациях. Всего в 2013 году было подано 338 заявок, что стало рекордным количеством за всю историю конкурса. За лидерство в номинации "Произведение визуального искусства" поборются Юрий Альберт и Екатерина Деготь с работой "Что этим хотел сказать художник?", Андрей Кузькин с "Миром", Ростан Тавасиев с работой "Все сложно…" и Илья Орлов и его работа "Без названия". Представлен в этой номинации и "Полоний" Мамышева-Монро.

В номинации "Кураторский проект" на приз претендуют Елена Селина с выставкой "Реконструкция", Дмитрий Гутов и его проект "Удивляться нечему", Алексей Масляев с "Завтра воды не будет", Екатерина Деготь и Давид Рифф с выставкой "Понедельник начинается в субботу" и рабочая группа авторов под руководством Татьяны Волковой со II Международным фестивалем активистского искусства "МедиаУдар".

Третью номинацию, "Новая генерация", представляют Саша Пирогова, Дмитрий Венков и Антонина Баевер, Кирилл Кто, Софья Гаврилова и Алексей Корси, а также объединение "Вверх!". В короткий список претендентов на приз "Региональный проект современного искусства" вошли Берал Мадра и Галина Тебиева, авторы Владимир Соколаев, Александр Трофимов и Владимир Воробьев с проектом "ТРИВА: Фотоманифест пролетариата", Ирина Кудрявцева и ее программа резиденций-студий "Мастерская", группировка ЗИП и активисты КИСИ, а также Алексей Масляев и Таус Махачева с проектом "История требует продолжения".

Последнюю, пятую номинацию "Теория, критика, искусствознание" представят Елена Селина и Александра Обухова, Ольга Шишко, Екатерина Бобринская, Николай Молок и коллектив авторов с книгой "Русские художники на Венецианской биеннале, 1895-2013" и Дмитрий Булатов с изданием "Эволюция от кутюр: Искусство и наука в эпоху постбиологии".

Напомним, премия "Инновация" вручается с 2005 года, она учреждена министерством культуры РФ и Государственным центром современного искусства (ГЦСИ). Работы номинантов будут представлены на выставке в ГЦСИ с 25 марта по 4 мая, а победителей объявят на торжественной церемонии 9 апреля в Музее Москвы.