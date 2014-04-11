Пешеходам предложили разработать дизайн жилета безопасности

Фото: bezdtp.ru

В Москве стартовал конкурс "Жилет безопасности", в рамках которого пешеходам предлагается разработать дизайн жилета со световозвращателями. Такая одежда сделает пешехода заметным в темноте и позволит избежать несчастных случаев на дороге.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции МВД России, создать жилет можно с помощью специального онлайн-генератора.

У пользователей есть возможность выбрать цвет жилета и виды светоотражающих элементов для него. Помимо традиционных кругов и полосок, можно использовать нестандартные и абстрактные формы и узоры.

После того, как жилет создан, участник конкурса может сохранить его в галерее на сайте и опубликовать в социальных сетях. Голосование за лучший дизайн будет идти на сайте кампании "Притормози!". По его итогам будут определены три победителя, которым достанется жилет безопасности, созданный на основе их собственного дизайна.

Отмечается, что участники конкурса должны быть не моложе 18 лет.