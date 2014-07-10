Бассейн спортшколы "Москвич" отремонтируют до конца года

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Власти Москвы собираются отремонтировать бассейн спортшколы "Москвич" в Текстильщиках до конца 2014 года. Для этого выделят около 47 миллионов рублей. Департамент физической культуры и спорта уже объявил соответствующий конкурс.

Здание, где расположен бассейн, находится по адресу: Волгоградский проспект, 46/15, стр.7. Согласно тексту проектной документации, подрядчику необходимо будет выполнить все работы до 17 декабря 2014 года. Заявки на участие в тендере принимаются до 28 июля, а результаты аукциона объявят 4 августа.

Среди прочего, в бассейне заменят трубы, обновят коммуникации и выложат новую плитку. Кроме того, специалисты займутся устройством радиорубки.

Напомним, что в конце мая заммэра города по вопросам строительства и градостроительной политики Марат Хуснуллин заявил, что до 2025 года в Москве будет построено 6 миллионов кв.м спортивных объектов. В первую очередь, в столице появятся так называемые "масштабные объекты".

Хуснуллин добавил, что власти намерены возвести 4 миллиона кв.м крытых сооружений и около 1,5 миллиона - открытых. Кроме того, планируется построить 160 объектов: 60 за бюджетные деньги и 100 - на средства инвесторов.

Отметим, что на территории олимпийского Гребного канала в Крылатском планируется построить бассейн со специализированным тренировочным залом, раздевалками и душевыми.

Бассейн длиной 25 метров расположится рядом со строящимися общежитиями для гребцов. Посещать новый объект смогут все москвичи.