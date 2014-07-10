Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

10 июля 2014, 14:04

Бассейн спортшколы "Москвич" отремонтируют до конца года

конкурсы бизнес бассейны проекты стройкомплекс Москвы ремонты спорт Марат Хуснуллин

Фото: m24.ru

Власти Москвы собираются отремонтировать бассейн спортшколы "Москвич" в Текстильщиках до конца 2014 года. Для этого выделят около 47 миллионов рублей. Департамент физической культуры и спорта уже объявил соответствующий конкурс.

Здание, где расположен бассейн, находится по адресу: Волгоградский проспект, 46/15, стр.7. Согласно тексту проектной документации, подрядчику необходимо будет выполнить все работы до 17 декабря 2014 года. Заявки на участие в тендере принимаются до 28 июля, а результаты аукциона объявят 4 августа.

Среди прочего, в бассейне заменят трубы, обновят коммуникации и выложат новую плитку. Кроме того, специалисты займутся устройством радиорубки.

Напомним, что в конце мая заммэра города по вопросам строительства и градостроительной политики Марат Хуснуллин заявил, что до 2025 года в Москве будет построено 6 миллионов кв.м спортивных объектов. В первую очередь, в столице появятся так называемые "масштабные объекты".

Ссылки по теме

Хуснуллин добавил, что власти намерены возвести 4 миллиона кв.м крытых сооружений и около 1,5 миллиона - открытых. Кроме того, планируется построить 160 объектов: 60 за бюджетные деньги и 100 - на средства инвесторов.

Отметим, что на территории олимпийского Гребного канала в Крылатском планируется построить бассейн со специализированным тренировочным залом, раздевалками и душевыми.

Бассейн длиной 25 метров расположится рядом со строящимися общежитиями для гребцов. Посещать новый объект смогут все москвичи.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать