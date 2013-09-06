Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 сентября 2013, 12:12

Культура

В Москве начинается продажа билетов на конкурс "Мисс Вселенная-2013"

В Москве началась продажа билетов на конкурс "Мисс Вселенная-2013"

В пятницу, 6 сентября, в Москве начали продавать билеты на конкурс "Мисс Вселенная-2013". В этом году самый престижный конкурс красоты пройдет в российской столице – его принимает московский концертный зал "Крокус Сити Холл".

За звание самой обворожительной девушки мира посоревнуются представительницы 90 стран.

Ссылки по теме


Напомним, что Россия, которая принимает участие в конкурсе с 1994 года, выигрывала его всего лишь однажды – в 2002 году обладательницей короны стала Оксана Федорова.

Конкурс "Мисс Вселенная" проходит с 1951 года, к участию в нем допускаются исключительно незамужние бездетные девушки в возрасте от 18 до 27 лет.

Сайты по теме


конкурсы конкурсы красоты Мисс Вселенная 2013

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика