В Москве начинается продажа билетов на конкурс "Мисс Вселенная-2013"

В пятницу, 6 сентября, в Москве начали продавать билеты на конкурс "Мисс Вселенная-2013". В этом году самый престижный конкурс красоты пройдет в российской столице – его принимает московский концертный зал "Крокус Сити Холл".
За звание самой обворожительной девушки мира посоревнуются представительницы 90 стран.
Напомним, что Россия, которая принимает участие в конкурсе с 1994 года, выигрывала его всего лишь однажды – в 2002 году обладательницей короны стала Оксана Федорова.
Конкурс "Мисс Вселенная" проходит с 1951 года, к участию в нем допускаются исключительно незамужние бездетные девушки в возрасте от 18 до 27 лет.
