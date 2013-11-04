Форма поиска по сайту

04 ноября 2013, 16:35

Культура

Участники конкурса "Имя Победы" назовут самого успешного полководца

В День народного единства начался мультимедийный проект-конкурс "Имя Победы", в ходе которого его участники выберут самого успешного полководца за всю историю России.

Конкурс проводят Российское военно-историческое общество и Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания при поддержке министерства культуры РФ.

В процессе открытого общенародного голосования предстоит выбрать имя полководца, который, по мнению жителей России, внес наибольший вклад в историю военной славы России.

Начиная с Дня Победы отечественные военные историки, а также непрофессиональные любители истории составляли список ста великих русских военачальников, из которого предстоит сделать выбор. В частности, в список внесены идеолог партизанского движения во время Отечественной войны 1812 года гусар Денис Давыдов, советские военачальники Великой Отечественной войны Иван Конев и Иван Панфилов.

Кого россияне назовут величайшим полководцем своей страны, станет понятно 9 мая 2014 года.

