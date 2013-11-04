Участники конкурса "Имя Победы" назовут самого успешного полководца

В День народного единства начался мультимедийный проект-конкурс "Имя Победы", в ходе которого его участники выберут самого успешного полководца за всю историю России.
Конкурс проводят Российское военно-историческое общество и Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания при поддержке министерства культуры РФ.
В процессе открытого общенародного голосования предстоит выбрать имя полководца, который, по мнению жителей России, внес наибольший вклад в историю военной славы России.
Начиная с Дня Победы отечественные военные историки, а также непрофессиональные любители истории составляли список ста великих русских военачальников, из которого предстоит сделать выбор. В частности, в список внесены идеолог партизанского движения во время Отечественной войны 1812 года гусар Денис Давыдов, советские военачальники Великой Отечественной войны Иван Конев и Иван Панфилов.
Кого россияне назовут величайшим полководцем своей страны, станет понятно 9 мая 2014 года.
