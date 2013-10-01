Названы участники 2 этапа конкурса на разработку концепции нового ГЦСИ

Фото: ИТАР-ТАСС

Во вторник, 1 октября, стали известны 10 участников второго этапа открытого конкурса на разработку концепции нового здания ГЦСИ на Ходынском поле.

Члены жюри, в числе которых – член Совета Федерации Федерального собрания РФ Леонид Лебедев и главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, выбрали лучших в категориях "Эскиз" и "Досье".

В первой категории выделены проекты ООО "Ю-Эн-Кей Проджект" (Москва), ИП Барклянский Антон (Пермь), ООО "Мел" (Москва), Edgar Garcia Landran (Китай), Ghirardelli Giancarlo Architect (Италия). Вторая категория включает проекты архитектурных бюро Steven Holl, Nieto Sobejano Arguitectos, Heneghan Peng, 51N4E и Alejandro Aravena. Всего в конкурсе приняло участие более 900 компаний и частных лиц.

Как рассказал журналистам генеральный директор Государственного центра современного искусства, член жюри конкурса Михаил Миндлин, во втором этапе конкурса участвуют только профессиональные команды архитекторов.

"Площадь центра на Ходынском поле составит 46,5 тысяч квадратных метров. Из ни 10 тысяч отведут под постоянные музейные выставки, а 5 тысяч предназначены для проведения периодических выставок", - отметил Миндлин.

Также для посетителей обустроят медиазону, магазины сувенирной и книжной продукции.

Строительство здания центра современного искусства планируют завершить к 2017-2018 году. Предположительно, стоимость проекта составит около 4 миллиарда рублей.

Добавим, что помимо нового здания ГЦСИ на территории Ходынского поля возводится современный торговый центр, который станет самым крупным в столице. По словам Михаила Миндлина, руководство центра заинтересовано в сотрудничестве с ТЦ.

"Сегодня в ГУМе и ЦУМе проводятся различные культурные проекты. Думаем, что торговый центр на Ходынке пойдет по тому же пути. Сегодня зарубежные музеи активно зарабатывают деньги, сдавая, например, площадки под аренду. Но это не значит, что у нас не будет бесплатных социальных проектов", - заявил гендиректор ГЦСИ.

В свою очередь главный столичный архитектор Сергей Кузнецов сообщил о том, что ТЦ на Ходынке будет сдан раньше здания центра современного искусства.

"Помимо конкурса на разработку концепции здания ГЦСИ сейчас проходит конкурс на проектирование парка на Ходынском поле. Также там ведется строительство метро, которое завершится к концу 2014 года. Там же строится стадион ЦСК", - рассказал Кузнецов.

Итоговый результат проектной документации объединят в масштабный проект планировки на Ходынском поле.

Что касается следующих этапов строительства здания ГЦСИ, то со 2 октября по 15 ноября 10 участников будут разрабатывать архитектурные концепции, до 29 ноября состоится разработка макета. Техническую экспертизу проведут с 18 по 29 ноября. А со 2 по 13 декабря жюри выберет трех финалистов. Далее будет назван победитель конкурса.