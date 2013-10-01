Объявлены лучшие молодежные проекты Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

Департамент культуры объявил результаты конкурса проектов "Молодая Москва". Итоги интернет-голосования размещены на официальном сайте конкурса.

Из более чем полусотни проектов молодых авторов было отобрано 17, среди которых - чемпионат по современным танцам международного уровня, проект по развитию инфраструктуры клубов-школ для молодых людей с ограниченными возможностями, образовательная площадка для обмена опытом между авторитетными киномастерами и студентами творческих вузов и другие инициативы. За призы авторы проектов боролись в пяти номинациях.

Напомним, что "Молодая Москва" стартовала минувшим летом. Общий размер субсидий, выделенных авторам лучших проектов, составил более 23 млн рублей (до 3 миллионов на один проект).