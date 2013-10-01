Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 октября 2013, 15:05

Культура

Объявлены лучшие молодежные проекты Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

Департамент культуры объявил результаты конкурса проектов "Молодая Москва". Итоги интернет-голосования размещены на официальном сайте конкурса.

Из более чем полусотни проектов молодых авторов было отобрано 17, среди которых - чемпионат по современным танцам международного уровня, проект по развитию инфраструктуры клубов-школ для молодых людей с ограниченными возможностями, образовательная площадка для обмена опытом между авторитетными киномастерами и студентами творческих вузов и другие инициативы. За призы авторы проектов боролись в пяти номинациях.

Ссылки по теме


Напомним, что "Молодая Москва" стартовала минувшим летом. Общий размер субсидий, выделенных авторам лучших проектов, составил более 23 млн рублей (до 3 миллионов на один проект).

Сайты по теме


конкурсы проекты Молодая Москва

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика