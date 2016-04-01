Карикатуры на нарушителей появятся на Октябрьской железной дороге

Фото: ozd.rzd.ru

На объектах Октябрьской магистрали появятся карикатуры на нарушителей правил поведения на объектах железнодорожного транспорта, сообщает пресс-служба организации. Юмористические рисунки – работы участников конкурса, объявленного Октябрьской железной дорогой в феврале.

1 апреля жюри конкурса подвело итоги соревнования карикатуристов. Первое место занял Евгений Чурсин, автор работы под названием "Тупиковая цепь эволюции". Как пояснили в пресс-службе, жюри конкурса отметило удачно выраженную мысль о том, что пренебрежение правилами личной безопасности – это регресс в развитии человека. Победителю будут вручены памятные подарки.

Карикатура-победитель и еще несколько конкурсных работ, наиболее ярко отражающих заявленную тему, размещены на сайте Октябрьской железной дороги. Удачные работы планируется использовать на объектах ОЖД.

Конкурс карикатур был объявлен в конце февраля 2016 года. К участию были приглашены все желающие.