В сети открылось голосование за участниц конкурса "Мисс Россия-2014"

На официальном сайте конкурса "Мисс Россия-2014" открылось голосование. Россияне смогут выбрать первую красавицу страны из 50 претенденток. Проголосовать можно одновременно за несколько девушек. Претенденток снимал знаменитый американский фотограф Фадиль Бериш. Конкурсантки позировали с живыми цветами.

В интернете открылось голосование за участниц конкурса "Мисс Россия"

Претенденток выбирали из 60 тысяч девушек со всей страны. Из 20 красавиц, которые наберут наибольшее количество голосов на сайте, будет выбрана единственная "Мисс Россия-2014".

Победительница получит 100 тысяч долларов и представит нашу страну на конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная". Финал конкурса пройдет 1 марта.