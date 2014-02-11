В сети открылось голосование за участниц конкурса "Мисс Россия-2014"

На официальном сайте конкурса "Мисс Россия-2014" открылось голосование. Россияне смогут выбрать первую красавицу страны из 50 претенденток. Проголосовать можно одновременно за несколько девушек. Претенденток снимал знаменитый американский фотограф Фадиль Бериш. Конкурсантки позировали с живыми цветами.
Претенденток выбирали из 60 тысяч девушек со всей страны. Из 20 красавиц, которые наберут наибольшее количество голосов на сайте, будет выбрана единственная "Мисс Россия-2014".
Победительница получит 100 тысяч долларов и представит нашу страну на конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная". Финал конкурса пройдет 1 марта.
Сайты по теме