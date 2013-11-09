В столице начался финал конкурса "Мисс Вселенная-2013"

Финал конкурса "Мисс Вселенная-2013" начался в Москве

В Москве сегодня проходит событие планетарного масштаба - финал конкурса "Мисс Вселенная-2013".

В финале за корону борются 16 девушек. Эльмира Абдразакова, представлявшая нашу страну, к сожалению, не смогла пройти в финал.

В борьбе за корону принимают участие не только красавицы Франции, Финляндии, Дании, Чехии, Швеции и других европейских стран, но и самые очаровательные жительницы Анголы, Эфиопии, Габона, Эквадора и прочих экзотических уголков земного шара. Кроме того, в соревновании за титул, конечно, примут участие девушки из США, Аргентины, России, Украины.

Кстати, блондинок среди участниц конкурса сравнительно мало – всего 12. А если вспомнить историю мероприятия, то победительницей самого первого проекта "Мисс Вселенная", который прошел в 1952 году, стала девушка со светлыми волосами.

Жюри возглавляет фронтмен группы Aerosmith Стивен Тайлер. Шоу ведут солистка группы Spice Girls Мелани Браун и лицо телеканала CNN Томас Робертс.

Присутствует в зале и хозяин конкурса - Дональд Трамп, прилетевший в Москву накануне ночью. Кстати, миллиардер заявил, что финал "Мисс Вселенной", впервые проходящий в России должен стать самым грандиозным в истории смотра. Фавориткой считается участница из Филиппин.

Напомним, что на днях прошел полуфинал конкурса.