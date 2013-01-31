Инди-панк группа Bonaparte устроит трэш-цирк на столичном концерте

"Афиша": Bonaparte сыграет 1 февраля в "Москва Hall"

1 февраля на сцене клуба "Москва Hall" выступит уникальная инди-панк группа Bonaparte. В целом - это веселая смесь панк-рока и electro, исполняемая по всем канонам карнавальной культуры.

Живые выступления группы невозможно сравнить ни с чем – это отвязная вечеринка, в которой иногда принимают участие несколько десятков исполнителей. Их безумство и оригинальность исполнения песен вместе складывается в самый настоящий трэш-цирк.

Для артистов в порядке вещей выйти на сцену практически голыми или в безумных костюмах: кто-то одет в козла, другой бегает по сцене и обматывает себя скотчем, а третий катается на роликах с диско-шаром на голове. Женские наряды не менее экстравагантны, например, на презентации сингла Computer in love девушки были одеты топлес, с компьютерными мониторами на головах, а по их телу стекала красная краска.

Группа была основана в Берлине, а возглавляет ее швейцарский автор песен Тобиас Юндт - единственный постоянный член группы. Неудивительно, что он является большим другом Квентина Тарантино, и часто появляется на его частных вечеринках.

Начало концерта в 20:00, стоимость билетов в предпродаже – 800 рублей, в день концерта – 900 рублей.

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