Перед концертом: музыкант "Вежливого отказа" Дмитрий Шумилов – о серфе и Гоголе

1 апреля одна из самых непредсказуемых групп отечественного рока "Вежливый Отказ" выйдет на сцену Дома музыки, чтобы отпраздновать свой день рождения, как выражаются сами музыканты, в "полном и даже переполненном составе". Показать им есть что. Девять номерных и четыре концертных альбома для группы, существующей более тридцати лет, может и немного, но "Отказ" точно не из тех, кто будет суетливо делиться сокровенным.

Рок, джаз, фанк, авангард... Все это в определенной мере присутствует в творчестве одной из главных групп "московской новой волны". Но все эти обозначения точно не нужны им самим, а также их публике.

Накануне концерта один из основателей "Вежливого отказа" и бас-гитарист коллектива Дмитрий Шумилов ответил на вопросы корреспондента m24.ru.

Фото предоставлено организаторами. Дмитрий Шумилов на фото – третий слева

Вещь, расстаться с которой выше ваших сил

– Очки.

Наиболее схожий с вами персонаж на сцене, в литературе и на экране

– Обломов.

За эти альбомы (пластинки, записи) я бы в юности отдал все, но и сейчас они дорогого стоят

– За свои собственные. В моей юности можно было достать все, что угодно. Но записать и выпустить что-то свое – практически невозможно.

Самое большое заблуждение, касающееся группы "Вежливый отказ"

– Те, кто думает, что мы музыканты – ошибаются.

Самая опасная ситуация из которой я с честью вышел

– Как-то я практиковал виндсерфинг в Коктебеле, и меня унесло далеко в море. Поднялись большие волны, сильный ветер задул в сторону моря. Ценой неимоверных усилий (серфер я не очень опытный) мне удалось галсами вернуться к берегу, где я рухнул в изнеможении и проспал несколько часов прямо на гальке пляжа.

Эта персона не имеет никакого отношения к музыке, но это абсолютно музыкальный человек

– Николай Васильевич Гоголь.

Какие качества, полученные за время работы на сцене, вы могли бы использовать, если бы бросили музыку?



– Умение спать при громком шуме.

Фильм и книга, произведшие на вас впечатление за последнее время

– Недавно пересмотрел "Розенкранц и Гильденстерн мертвы" Стоппарда и перечитал "Войну и мир".

Вы долго хотели это осуществить, и вот это время пришло

– Всегда хотел, когда мне будет хорошо за 50, продолжать скакать козлом по сцене, дергая струны любимого Фендера. Так и вышло.

Что сделано то сделано, но в это я больше никогда не ввяжусь

– Работать солистом эстрадного оркестра, чем я занимался как-то в юности еще до "Вежливого отказа".