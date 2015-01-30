Группа "Несчастный случай" выступит в клубе "16 тонн"

1 февраля в клубе "16 тонн" пройдет концерт Алексея Кортнева и группы "Несчастный случай". Музыканты исполнят песни с нового альбома "Кра­нты" и любимые всеми хиты.

"Это коро­ткое и емкое на­звание. У нас все наши пос­лед­ние плас­тин­ки на­зы­вались как-то очень дли­нно. Поэтому мы ре­ши­ли пойти по дру­го­му пути. И на­звание это при­ду­мали уже много-много лет назад, на самом деле, я про­сто не знал, к чему его при­ме­нить. И тут вдруг вот появи­лся такой чу­дный повод", - сообщает Кортнев.

Начало концерта - в 20.00, стоимость билетов - от 1500 рублей.

"Несчастного случая"

Историяначалась в 1983 году. Именно тогда судьба свела харизматичного математика Алексея Кортнева и студента-философа Валдиса Пельша. Несколько лет спустя музыкальный коллектив стал участником различных фестивалей, выпустил несколько видеоклипов. Кортнев и Пельш принимали активное участие в КВН.

У ребят появился собственный отличительный стиль и манера исполнения. Музыканты в белых костюмах с долей здоровой иронии пели о суровых буднях повседневности. Возможно, именно эта "изюминка" принесла группе изрядную долю популярности.

"Несчастный случай" отличается нестандартными композициями, неожиданными аранжировками, оригинальным видеорядом. Тесное общение со слушателями, традиция зачитывать приходящие из зала записки с вопросами и пожеланиями, столь популярная в бардовской среде, сегодня — неизменный атрибут и концертов коллектива Алексея Кортнева», - отметили организаторы.

