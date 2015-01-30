Группа "Несчастный случай" выступит в клубе "16 тонн"

1 февраля в клубе "16 тонн" пройдет концерт Алексея Кортнева и группы "Несчастный случай". Музыканты исполнят песни с нового альбома "Кранты" и любимые всеми хиты.
"Это короткое и емкое название. У нас все наши последние пластинки назывались как-то очень длинно. Поэтому мы решили пойти по другому пути. И название это придумали уже много-много лет назад, на самом деле, я просто не знал, к чему его применить. И тут вдруг вот появился такой чудный повод", - сообщает Кортнев.
Начало концерта - в 20.00, стоимость билетов - от 1500 рублей.
У ребят появился собственный отличительный стиль и манера исполнения. Музыканты в белых костюмах с долей здоровой иронии пели о суровых буднях повседневности. Возможно, именно эта "изюминка" принесла группе изрядную долю популярности.
"Несчастный случай" отличается нестандартными композициями, неожиданными аранжировками, оригинальным видеорядом. Тесное общение со слушателями, традиция зачитывать приходящие из зала записки с вопросами и пожеланиями, столь популярная в бардовской среде, сегодня — неизменный атрибут и концертов коллектива Алексея Кортнева», - отметили организаторы.
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