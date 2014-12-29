"Бал на катке" организуют в Таганском парке в новогоднюю ночь

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"Бал на катке" организуют в Таганском парке в рамках празднования Нового года. Мероприятия начнутся 31 декабря в 12.00. Посетителей ждут мастер-классы, во время которых можно научиться делать карнавальные маски на резинках, елочные игрушки из лампочек накаливания и фонарики.

Выступление группы "½ Оркестра" пройдет с 22.00 до 03.00. Также запланированы: трансляция новогоднего поздравления президента, праздничный фейерверк, выступление группы Hospital и дискотека с диджейскими сетами.

"Гости, которые придут в полном маскарадном костюме, смогут не оплачивать входной билет на каток", - сообщили в департаменте культуры Москвы.

Мероприятия в Таганском парке начнутся в 12.00 и продлятся до 03.00. Вход в парк свободный.