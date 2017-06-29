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29 июня 2017, 11:58

Культура

Рейв-группа Little Big выступит в Москве

Фото: facebook/littlebigbandofficial

Концерт группы Little Big пройдет в рамках ежегодного летнего live-проекта RED Summer в клубе Gipsy 13 июля. Об этом m24.ru сообщили организаторы мероприятия.

В программе – самые любимые и известные хиты Little Big.

Little Big – российская рейв-группа, образованная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Сами музыканты называют себя "сатирической арт-коллаборацией", которая одновременно делает ставку на музыку, на визуальный ряд и на шоу.

У группы уже два альбома, больше десятка видео с невероятным числом просмотров и концерты по всему миру.

Место: клуб Gipsy, Болотная набережная, 3/4, строение 2

Время: 13 июля, 20:00

Билеты: 1800 – 3500 рублей
концерты концерт

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