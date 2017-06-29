Рейв-группа Little Big выступит в Москве

Концерт группы Little Big пройдет в рамках ежегодного летнего live-проекта RED Summer в клубе Gipsy 13 июля. Об этом m24.ru сообщили организаторы мероприятия.
В программе – самые любимые и известные хиты Little Big.
Little Big – российская рейв-группа, образованная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Сами музыканты называют себя "сатирической арт-коллаборацией", которая одновременно делает ставку на музыку, на визуальный ряд и на шоу.
У группы уже два альбома, больше десятка видео с невероятным числом просмотров и концерты по всему миру.
Время: 13 июля, 20:00
Билеты: 1800 – 3500 рублей