Рейв-группа Little Big выступит в Москве

Концерт группы Little Big пройдет в рамках ежегодного летнего live-проекта RED Summer в клубе Gipsy 13 июля. Об этом m24.ru сообщили организаторы мероприятия.

В программе – самые любимые и известные хиты Little Big.

Little Big – российская рейв-группа, образованная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Сами музыканты называют себя "сатирической арт-коллаборацией", которая одновременно делает ставку на музыку, на визуальный ряд и на шоу.

У группы уже два альбома, больше десятка видео с невероятным числом просмотров и концерты по всему миру.