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Культура

28 августа 2014, 18:33

В рамках "Нашей осени" выступит лидер "Ва-банка" Александр Скляр

концерты рок Александр Скляр ГлавClub

Александр Скляр. Фото: glavclub.com

С 3 по 14 сентября в "Главclub" пройдет серия концертов "Наша осень". Билеты на выступления в рамках второго по счету проекта (первым был "Наше лето") стоят 10 рублей. Отличие от "Нашего лета" в том, что концерты будут начинаться пораньше, а будет их меньше.

3 сентября откроет "Нашу осень" концерт рок-певицы Анастасии Полевой. Она стала героиней короткометражки - дипломной работы начинающего режиссера Алексея Балабанова. Также она исполнила камео в его "Брате". Ее альбомы "Тацу" и "Танец на цыпочках" признаны классикой русского рока.

4 сентября в "Главclub" выступит фронтмен группы “Ва-Банкъ” и идеолог движения "Учитесь плавать", творческий союзник Гарика Сукачева и Ирины Богушевской, актер и радиоведущий Александр Скляр.

5 сентября состоится концерт Юты, дебютировавшей в 1999 году и добившейся признания в начале 2000-х. Настоящим прорывом стал для нее нынешний год - песня "Любимый мой" из сериала "Пока станица спит".

С подробным расписанием концертов проекта "Наша осень" можно ознакомиться здесь.

Начало концертов - в 20.00, стоимость - от 10 рублей.

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