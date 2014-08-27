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Культура

27 августа 2014, 11:28

300 белых шаров запустят в небо столицы в память о жертвах терроризма

концерты акции культура мероприятия социальная сфера борьба с терроризмом

Фото: ИТАР-ТАСС/Юрий Машков

Благотворительная акция "Дети за мир!" пройдет в столице 3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом. Как сообщили в пресс-службе департамента СМИ и рекламы, в память о жертвах террора в небо запустят три сотни белых шаров.

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Дата 3 сентября в России стала Днем солидарности в борьбе с терроризмом в память о трагических событиях, случившихся в 2004 году в Беслане. В Москве в этот день запланирован ряд траурных мероприятий с участием представителей религиозных организаций и органов исполнительной власти. Комитет общественных связей организует траурные митинги у станций метро "Лубянка", "Парк Культуры", "Пушкинская", "Автозаводская", "Рижская", а также на местах взорванных домов на улице Гурьянова и Каширском шоссе. Поминальные службы в память о жертвах терактов пройдут в храмах всех религиозных конфессий. По традиции самая масштабная православная панихида пройдет в храме Пресвятой Богородицы на Кулишах, неподалеку от станции "Лубянка".

Особым образом отметят эту дату на открытой площадке рядом с кинотеатром "Ленинград" в Северном округе. Здесь пройдет благотворительная акция "Дети за мир!", организованная благотворительным фондом "Созвездие детских талантов" и детским творческим центром "Джельсомино" при поддержке префектуры, управы района Сокол и "Московского Дома общественных организаций" (МДОО).

Площадку у "Ленинграда" посетят зампрефекта Сергей Котляров, исполняющий обязанности главы управы Сергей Родионов, руководитель филиала МДОО Дмитрий Мякинин. Кроме того, здесь выступят известные эстрадные артисты: экс-солистка "Миража" Наталья Гулькина, Сати Казанова, бывший солист группы "О-zone" Арсениум Тодераш, израильский певец и дважды лауреат "Евровидения" Эдди Батлер, телеведущая Анна Калашникова, артисты Юрий и Владимир Торсуевы, исполнявшие главные роли в популярном советском фильме "Приключения Электроника" и многие другие. В концерте примут участие группа "Тестостерон" и вокально-хореографический ансамбль центра "Джельсомино".

Особенно трогательной и впечатляющей станет кульминация мероприятия: участники акции запустят в небо 300 белых шаров как знак общей скорби по жертвам террора.

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