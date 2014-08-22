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Культура

22 августа 2014, 11:01

Печенье с триколором и рисунки на асфальте: отмечаем День российского флага

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В столичных парках пройдут мероприятия в честь Дня флага России

В пятницу, 22 августа, отмечают День государственного флага России. Праздничные мероприятия в Москве начнутся на Кузнецком мосту. Здесь активисты будут раздавать ленточки с российским триколором. Свою программу подготовили и столичные парки. В них пройдут выставки, концерты и спортивные мероприятия, посетители смогут поучаствовать в создании арт-объектов.

Сетевое издание M24.ru – о том, как и где отметить праздник.

Фото: М24

Бодрость на весь день

Зарядиться энергией на весь праздничный день смогут посетители парка "Кузьминки". Там в рамках Дня российского флага состоится зарядка по авторской методике Smart Body. Проведут тренировку рекордсмены книги рекордов России братья Калуцких.

Эти ребята не только покажут базовые упражнения, но и расскажут, как сохранить здоровье и бодрость духа.

После зарядки все желающие смогут записаться в состав команды "Флага Российской Федерации".

Как шьются российские флаги

А еще в парке пройдут показательные выступления на mountain bike. Гостей ждут головокружительные трюки от чемпиона России по Mountain Bike Trials.

Развлечения придумали и для самых маленьких - дети будут мастерить флаги, которые потом унесут домой.

И взрослые, и дети получат в подарок ленточки с государственным флагом страны. Триколор также будут наносить аквакрасками всем желающим.

Где: парк "Кузьминки"

Когда: с 12.00 до 16.00

Фото: ИТАР-ТАСС

Печенье в виде флага

Хотите попробовать печенье в форме флага? Сделать это можно будет у входа на станции метро "Таганская" и "Марксистская", где состоится акция "Вкусный цвет праздника".

Помимо вкусностей с триколором из глазури вас ждут интеллектуальные игры и викторины.

В парке "Красная Пресня" представят арт-исталляцию ко Дню флага России

Где: вход на станции метро "Таганская" и "Марксисткая"

Когда: в 13.00

Фото: М24

Воздушные змеи и рисунки на асфальте

Запускать в небо воздушных змеев с триколором будут гости культурного центра "Вдохновение". Там пройдет патриотическая акция "Триколор страны родной". Участники мероприятия посмотрят фильм "Александр Невский" Сергея Эйзенштейна.

Для детей проведут конкурс рисунков на асфальте, по завершению которого всех художников ждут приятные сюрпризы.

Где: культурный центр "Вдохновение"

Когда: в 17.00

Фото: М24

Тысячи воздушных шаров

Главные мероприятия Дня государственного флага России пройдут в парке Победы на Поклонной горе. Там готовят шествие с большим полотнищем, праздничный концерт и запуск в небо нескольких тысяч воздушных шаров.

В шествии примут участие спортсмены, военнослужащие, учителя, известные общественные и культурные деятели. В праздничном концерте заявлены Николай Трубач, Алексей Гоман, Ирина Ортман, Прохор Шаляпин, Кирилл Андреев из группы "Иванушки".

Где: парк Победы

Когда: в 18.00

Фото: ИТАР-ТАСС

Футбол и фрисби

Поиграть в спортивные игры – футбол, фрисби и настольный теннис – можно в парке "Таганский". Здесь соорудят арт-объект в виде флага из ленточек.

Посетителей ждет спортивная тренировка, которую проведет олимпийская чемпионка по легкой атлетике, заслуженный мастер спорта Александра Федорива.

Для детей организуют спортивные соревнования.

В течение дня в парке будут выступать музыканты из оркестра.

Где: парк "Таганский"

Когда: с 18.00 до 21.00

Фото: ИТАР-ТАСС

Россия из фанеры и картона

Детский арт-перформанс "Россия глазами малышей" станет гвоздем программы сада "Эрмитаж". В мероприятии примет участие эпатажный художник, график, дизайнер и модельер Андрей Бартенев. Он проведет для юных гостей сада мастер-класс по созданию арт-объектов.

Ребята будут создавать инсталляции из фанеры, картона и красок. Поделки малышей станут основой арт-объекта в виде российского флага, создавать который будут с 19.30 до 20.00.

Где: сад "Эрмитаж"

Когда: в 17.00

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