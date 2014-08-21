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Культура

21 августа 2014, 11:36

Исландцы GusGus презентуют новый электронный альбом Mexico

концерты электронная музыка Исландия техно Gus Gus соул хаус ГлавClub

GusGus. Фото: Страница группы в Facebook

3 ноября в "Главclub" выступит электронная группа из Исландии GusGus. Музыканты презентуют новый альбом Mexico, вышедший 23 июня этого года, и сыграют лучшие композиции с Arabian Horse и других альбомов. Музыка GusGus – это смесь хауса и техно с соулом. Среди поклонников группы такие звезды, как Beck, Blur, David Byrne и Beastie Boys.

Коллектив GusGus был основан в 1995 году в Исландии. За это время у него вышло девять студийных альбомов. Предпоследний альбом Arabian Horse 2011 года стал приятным сюрпризом в мире танцевальной электроники. В треках объединили хаус 90-х и городской соул в стиле Massive Attack.

Новый альбом группы Mexico – это свежая клубная электроника, сочетающая в себе синти-поп 80-х, гэридж и транс 90-х. Первый вышедший сингл Crossfade сразу же возглавил немецкие клубные чарты.


Начало концерта – в 20.30, стоимость билетов – от 1500 рублей.

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