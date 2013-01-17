"Снежное шоу" Славы Полунина будет идти семь дней

С 1 по 7 февраля в детском музыкальном театре имени Натальи Сац будет проходить "Снежное шоу" Славы Полунина – "лучшего клоуна в мире". Спектакль состоит из нескольких миниатюр, не обойдется и без любимого в СССР номера "Асисяй".

Слава Полунин. Фото: ИТАР-ТАСС



"Слава Полунин представит не просто прекрасный спектакль, а самое загадочное, самое волшебное представление в мире... Смешное и фантастичное, увлекающее, трогательное и само собой незабываемое путешествие в мир тайн, в мир праздника, в мир снов и детства", – сообщают организаторы.

Зрителей ждут трогательные миниатюры, огромные воздушные шары и буря из бумажного снега. Все это, движимое талантом самого Полунина и его команды, способно повернуть время вспять и окунуть обратно в детство. Говорят, что люди на спектаклях Полунина плачут от восхищения и сопереживания героям. Кстати, в этом году "Снежному шоу" исполнится 20 лет.

Фото: ИТАР-ТАСС



Слава Полунин начинал с того, что окончил Ленинградский государственный институт культуры им. Н.К. Крупской и эстрадное отделение ГИТИСа. После этого он стал работать как актер-мим, клоун и режиссер. В 80-е годы Полунин стал одним из создателей театра "Лицедеи", многие миниатюры которого обрели бешеную популярность, среди них – "Низзя", "Голубая канарейка" и, конечно, "Асисяй".

"Асисяй – смешной и трогательный человечек в желтом комбинезоне и красных лохматых тапочках, которому в 2010 исполнилось 30 лет! Нежный, поэтичный и несомненно задумчивый персонаж, характер которого вобрал в себя поэтическую грусть клоунад Енгибарова, изысканную философичность пантомим Марсо, человечность и смешную трогательность фильмов великого Чаплина", - так описывают этот номер организаторы шоу.

С 1988 года Слава Полунин работает в основном за границей, однако регулярно приезжает с гастролями в Россию.