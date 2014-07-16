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Культура

16 июля 2014, 17:20

Рок-музыкант Найк Борзов даст концерт на крыше Artplay

концерты рок Найк Борзов крыша Artplay

19 июля на крыше Artplay выступит рок-музыкант Найк Борзов. Он исполнит свои самые известные песни, а также, возможно, песни с последнего альбома "Везде и нигде", который вышел 15 апреля.

В 14 лет Найк Борзов организовал панк-группу "Инфекция", которая просуществовала до 1992 года и успела записать два полноценных студийных альбома: "Онанизм" в 1990 году и "Отверстие для пупка" в 1992 году.

Популярность к Найку пришла после "Инфекции", когда музыкант сменил панк-рок на психоделический рок. В 1992 году вышел первый сольный альбом "Погружение", а в 1994 году - второй альбом "Закрыто". Всего на счету артиста семь студийных альбомов.

Начало концерта – в 20.00, стоимость билетов – от 800 рублей.

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