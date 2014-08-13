Начался прием заявок на участие в акции "Ночь музыки"

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Прием заявок на участие в акции "Ночь музыки – 2014" открыт до 1 сентября. Заявки принимаются от артистов и представителей концертных площадок.

Желающим выступить в рамках городского музыкального проекта необходимо заполнить анкету.

Вторая по счету "Ночь музыки" пройдет в Москве 4 октября. С 12.00 до поздней ночи на 250 площадках планируются выступления музыкантов. Бесплатные концерты пройдут как в центре, так и на окраинах столицы. Так, выступления артистов организуют в Доме музыки, Московской консерватории, Филармонии, а также в школах, домах культуры, библиотеках, театрах и музеях. Кроме того, концерты пройдут в торговых центрах, на пешеходных зонах и даже в общественном транспорте, сообщили организаторы.

Всего в акции примут участие 155 школ искусств, 42 дома культуры, 39 библиотек.

В программе значатся выступления камерного оркестра Musica Viva, фортепианного дуэта Антон Батагов-Полина Осетинская, скрипачки Алены Баевой.

По словам руководителя департамента культуры Москвы Сергея Капкова, в этом году в акции примут участие не только исполнители классики и джаза, но и представители современных музыкальных направлений.

Напомним, в 2013 году участники "Ночи музыки" выступали на 150 площадках по всей столице. В акции приняли участие не только концертные залы и культурные центры, но и также музыкальные школы. Музыка звучала даже в отдаленных от центра районах - в Выхине, Ясеневе и Текстильщиках.