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Культура

12 декабря 2014, 14:24

Dj Oguretz презентует новый альбом в "Артист Концерт Холл"

концерты хаус Сергей Мезенцев транс электроника Dj Oguretz

Фото: djoguretz.ru

13 декабря в клубе "Артист Концерт Холл" выступит Dj Oguretz, он же Сергей Мезенцев (экс-участник проекта "Реутов ТВ"). Его музыка - сочетание хауса, транса и других модных в 90-е годы стилей электронной музыки. Это будет не dj-сет, а живое выступление под названием ROCK THE SHIT с приглашенными музыкантами. В концерте примет участие голос почти всех треков проекта – Наташа Поволоцкая, а также DJ MOS.

"Я крайне редко выступаю в Москве, поэтому я и сам жду этого концерта", – говорит о концерте Dj Oguretz.

Концерт ROCK THE SHIT посвящен выходу одноименной EP, в которую вошли пять новых треков. Так как на альбоме много гитар, их можно будет услышать и на выступлении. Кроме новых песен будет презентован клип.

Стоит отметить, что недавно Dj Oguretz выложил в сети клип на песню "Presets", выдержанный в стиле "веб-панк".

Начало концерта – в 20.00. Стоимость билетов – от 800 рублей.

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Dj Oguretz – собирательный образ диджея/музыканта 1990-х, когда в тренде были рейв-вечеринки. При этом артист делает большой упор на визуальную составляющую – свой образ и видеоклипы. А альбомы выпускает исключительно на аудиокассетах. Среди сотрудничавших с Dj Oguretz музыкантов стоит отметить dj Грува и проект Найка Борзова Killer Honda.

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