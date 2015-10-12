Король ноты до второй октавы: три главных арии Лучано Паваротти

Фото: facebook.com/pavarottiofficial

Без Лучано Паваротти невозможно представить себе оперу XX века. Певец, чей вклад в мировую культуру трудно переоценить, родился в этот день в городе Модена. О гении – в материале m24.ru.

В сентябре 2007 года газета New York Times написала в некрологе: "Паваротти, как и его великие предшественники Энрико Карузо и Дженни Линд, распространил свое влияние далеко за пределы оперной сферы. Он стал титаном поп-культуры".

С этим мнением трудно поспорить. "Король ноты до второй октавы", как его звали почитатели и благосклонная критика, легко вошел в шоу-бизнес, был принят с распростертыми объятьями. Но это произошло на закате карьеры. Кому-то казалось, что в последние свои годы он походил на стареющего политика, который слишком долго задержался на политической арене.

"Паваротти и друзья", проект, имевший в своей основе благотворительную инициативу (собирал средства на лечение Каррераса), расширил и без того огромную аудиторию боготворивших певца фанатов. Оперный мир негодовал (к попыткам кроссовера до сих пор относятся в профессиональном академическом мире скабрезно), поп-индустрия, наоборот, ликовала.

Неоднозначно приняли и трио теноров – Каррераса, Доминго и Паваротти, в какой-то момент объединившихся, забыв о соперничестве. Лишь небольшая часть профессионального сообщества поддержала троицу в стремлении бросить совместные силы на пропаганду жанра оперы, в целом же критики были неумолимы, обозначая свою позицию так: Паваротти и его коллеги в рамках этого проекта занимаются чем угодно, но не искусством. Так или иначе имя Паваротти и неповторимый тембр его голоса знали все – от таксистов и курьеров до представителей древних династий. Для многих современных итальянцев его имя – синоним оперного пения. Других великих соотечественников, внесших вклад в развитие итальянской оперной сцены XX века и наших дней, они, увы, уже не помнят.

Гений Паваротти абсолютен и обнаруживает себя не только в масштабных оперных полотнах (а их за всю его карьеру было предостаточно), но и как жемчужина в раковине, концентрируется в микроформе – в небольшой арии. M24.ru больше всего нравятся эти три.

Nessun dorma

Арию Калафа из последнего акта оперы Джакомо Пуччини "Турандот" Паваротти спел на открытии чемпионата мира по футболу 1990 года. В музыкальных чартах запись произвела эффект разорвавшейся бомбы – она поднялась до второй строчки UK Singles Chart, нарушив все законы логики, существовавшие до этого момента в шоу-бизнесе. В 1994-м Nessun dorma уже звучала в утроенном теноровом составе – совместно с Хосе Каррерасом и Пласидо Доминго. Зубин Мета дирижировал оркестром перед аудиторией в 56 тысяч зрителей. Стадионные концерты неизменно напоминали об истерии, характерной больше для популярных исполнителей. Оперное сообщество расценивало подобные акции двояко. В замешательстве были и те, кто в 1977 году присутствовал на премьере "Турандот", осуществленной под руководством дирижера Риккардо Шайи в Сан-Франциско: в постановке принимали участие сам Паваротти, а также Монсеррат Кабалье в заглавной партии. Пятью годами ранее его партнершей по сцене была Джоан Сазерленд.

Caruso

Песня, созданная в 1986 году Лучо Далла, уроженцем университетского города Болонья, получила наибольшую популярность именно в исполнении Паваротти, достигла второго места в итальянских чартах. Помимо Паваротти, к ней в разное время обращались Хулио Иглесиас, Андреа Бочелли. В тексте Caruso легко различимы неаполитанские диалекты: например, Surriento обозначает Сорренто – место, где провел свои последние дни Карузо (умер в отеле Vesuvio в Неаполе в возрасте 48 лет от гнойного плеврита). Далла романтизирует это время в биографии певца, что отразилось в стилистике песни, напоминающей оперную арию.

В 1992 году Паваротти исполнил у себя на родине в Модене Caruso вместе с автором, Лучо Далла.

E lucevan le stelle

Ария Каварадосси из третьего акта оперы "Тоска" Джакомо Пуччини – поистине коронная в теноровом репертуаре. И именно этой партией закончилась полная покоренных вершин сценическая карьера Паваротти. В последний раз он спел ее в нью-йоркской «Метрополитен-опера». А впервые эта ария прозвучала в 1900 году в исполнении Эмилио де Марки.

