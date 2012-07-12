В Строгино состоится летняя вечеринка SUNRISE party

20 июля в Superbeach club состоится SUNRISE party – летняя вечеринка open-air. Организаторы обещают гостям «незабываемую встречу рассвета под самую актуальную электронную музыку в исполнении лучших западных и российских диджеев».

Хедлайнером мероприятия станет самый популярный в мире японский диджей и музыкант Satoshi Tomiie. Также в рамках SUNRISE party выступят отечественные музыканты и диджеи: Miusha & Poison pro, Dop'Q, The YOZ (Obraztsoff & Zonda), Cosmonaut, DJ Chicago, Dzen.

Вечеринка SUNRISE party пройдет 20 июля на территории пляжного клуба Superbeach по адресу Строгинское шоссе, владение 1.

Вход на мероприятие бесплатный, однако действуют фейс-контроль и дресс-код. Посетить вечеринку могут только гости, которым уже исполнилось 18 лет.

Также можно пройти «виртуальный фейс-контроль» на сайте sunrise-party.ru и получить клубную карту, дающую возможность входа на все вечеринки серии SUNRISE party.