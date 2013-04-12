Французские музыканты Nouvelle Vague и Женя Любич выступят в Москве

Женя Любич. Фото: ИТАР-ТАСС

Французская группа Nouvelle Vague при участии российской исполнительницы Жени Любич 18 апреля представит московской публике новую акустическую программу.

Музыканты Nouvelle Vague во главе с Marc Collin и Olivier Libaux специализируются на исполнении кавер-версий на композиции известных коллективов, работавших в жанрах панк, пост-панк и нью-вейв.

При этом, как сообщают организаторы концерта, версии Nouvelle Vague отличаются от оригиналов, так как группа аранжирует песни в стилях босса-нова и лаунж.

В свое время группа также сотрудничала с вокалистками из США, Бразилии и Франции. Певицы, которые выступали на сцене в составе Nouvelle Vague, сейчас занимаются сольной карьерой.

Музыка гостей из Франции придется по душе ценителям утонченных и изящных мелодий.

Концерт пройдет на сцене зала "МИР" на Цветном бульваре. Начало – в 20.00.

Приобрести билеты можно на нашем портале

$2