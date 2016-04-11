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Культура

11 апреля 2016, 16:48

Чичерина презентует в Volta песню для летчиков

концерты Volta Юлия Чичерина Смысловые Галлюцинации новая песня

Фото из личного архива Юлии Чичериной. Предоставлено организаторами

15 апреля в клубе Volta Юлия Чичерина представит новую песню "Ты умеешь летать", которую она записала вместе с лидером группы "Смысловые галлюцинации" Сергеем Бобунцом.

Композиция посвящена пилотажной группе "Стрижи", летчики которой представляют Россию на авиасалонах мира, а также участвуют в фестивале "Нашествие". К слову, не так давно Юлия сыграла "штабник" ("квартирник") в штабе "Стрижей". В этом году им исполняется 25 лет.

Кроме того, Чичерина преподнесет поклонникам еще один сюрприз. Зрители услышат "Песню пути" – клип на нее Юлия записала в кабине истребителя МиГ-29.

Видео: [URLEXTERNAL=https://www.youtube.com/watch?v=i-E6KI53RWc]YouTube[/URLEXTERNAL]/ Пользователь: Сергей Бобунец
Дата: 15 апреля в 21:00

Место: клуб Volta

Цена: от 600 рублей

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