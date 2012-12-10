Animal ДжаZ дадут концерт в честь своего дня рождения

Фото: moscowhall.com

В субботу, 15 декабря, в клубе Москва HALL выступит группа Animal ДжаZ. Начало – в 20:00. Организаторы обещают зрителям все главные хиты группы и премьеры песен из альбома, который увидит свет в 2013 году.

Прошедший год дал жизни команды новый рывок: новый сингл, пять клипов (на песни "Суббота, 6 утра", "Космос", "Любовь", "Джига", "Живи"), новый концертный DVD, множество выступлений, в том числе на крупных фестивалях, сотрудничество с коллегами по сцене, такими как певица МакSим или Вася Васин из "Кирпичей". Интересно, что можно ждать от нового альбома коллектива.

Группа Animal ДжаZ образовалась в 2000 году и с тех пор успела выпустить более 20 пластинок с синглами и альбомами, многие из которых попадали на верхние строчки чартов. "Музыка Animal ДжаZ cочетает тяжелый драйв и энергетику с романтизмом и лиричностью", – так описывается стиль музыки на сайте группы.

Билеты можно приобрести в предпродаже за 800 рублей.