Noize MC выступит на одной сцене с роботом-титаном

Ваня Алексеев (Noize MC). Фото: facebook.com/noizemc

Любимец публики Noize MC собирается разделить концертную сцену с мощным роботом, представить поклонникам свежий трек., а также приступить к съемкам клипа. Все это произойдет в одно время и в одном месте - 15 июля на крыше центра дизайна Artplay.

С собственным шоу в этот вечер выступит почти трехметровый Titan The Robot, хедлайнер шоу-выставки "Бала Роботов".

Noize MC представит песню "Роботы" со своей новой пластинки Hard Reboot, которая увидит свет осенью - вместе с одноименным художественным фильмом. Кстати, то, что будет происходить 15 июля на крыше Artplay, в прямом смысле войдет в историю: кадры, снятые на концерте, планируется использовать в психоделической картине. Кроме того, зрители появятся и в клипе Noize MC на трек "Роботы".

Выступление на крыше станет последним летним выступлением Noize MC в Москве. Следующий его концерт состоится уже 15 ноября - он ознаменует презентацию свежей пластинки.

Организаторы обещают специальные призы тем, кто 15 июля придет на крышу Artplay в костюме робота.

Начало - в 22.30. Стоимость билетов - 790 рублей.