Электронный дуэт IC3PEAK презентует в клубе "Театръ" дебютный альбом

Фото: ic3peak.tumblr.com

11 февраля в клубе "Театръ" состоится концерт экспериментального электронного дуэта IC3PEAK. Музыканты презентуют дебютный одноименный альбом.

Заявленные артисты утверждают, что они "терроризируют" интернет своим творчеством. В ранних произведениях IC3PEAK заметно влияние витч-хауса, но больше – из нойза и индастриала, а на написание музыки, создание клипов и другой визуальной составляющей музыкантов вдохновляет сама смерть.

Помимо LP IC3PEAK, группа выпустила два мини-альбома: Substances и Vacuum. Музыканты являются постоянными резидентами вечеринок VV17CHØU7.

Начало – в 21.00, стоимость билетов – от 350 рублей.