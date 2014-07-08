Гришковец и группа "Мгзавреби" исполнят песни с совместной пластинки

Фото: facebook.com/EvgenyGriskovets

Евгений Гришковец и грузинская группа "Мгзавреби" исполнят песни с совместной пластинки "Ждать Жить Ждать" на крыше центра дизайна Artplay. Концерт состоится 13 июля.

"Мгзавреби" родом из Тбилиси. Это одна из самых популярных грузинских групп современности. Возглавляет коллектив композитор и вокалист Гиги Дедаламазишвили, который сотрудничал с такими музыкантами, как Пласидо Доминго, Андреа Бочелли, Нино Катамадзе.

"Правда 24": Евгений Гришковец - о концерте с группой "Мгзавреби"

В прошлом году увидел свет совместный альбом "Мгзавреби" и Евгения Гришковца. "Ждать Жить Ждать" понравился как публике, так и критикам. Эта работа ознаменовала возвращение Гришковца на музыкальную сцену - стала первой пластинкой после расставания Евгения с группой "Бигуди" и последовавшего за этим продолжительного музыкального молчания.

"Участники этой группы знакомы со школы. Это не какой-то продюсерский или искусственный "проект", а настоящая Группа в том самом понимании творческого коллектива, какое было когда-то. На сегодняшний день – это просто чудо", – говорит Гришковец.

В интернациональном российско-грузинском тандеме слились не только литература и музыка, но также культура двух стран, имеющих давнюю и мощную совместную историю.

Начало концерта - в 20.00. Стоимость билетов - от 1000 рублей.