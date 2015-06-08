Концерты недели: Ройшн Мерфи, Анна Бутурлина и Ноэль Галлахер

Фото: noelgallagher.com

Ройшн Мерфи с новым альбомом Hairless Toys, Анна Бутурлина с трио Алексея Беккер и гость из Великобритании – Ноэль Галлахер. Александр В. Волков – о главных концертах этой недели.

Mario Biondi / Марио Бионди (Италия)

Диско-соул Марио Бионди иногда напоминает работы Челентано золотого периода конца 70-х, иногда его музыка похожа на софт-соул Барри Уайта. Марио работает на мировом уровне, смешивая фьюжн с фанком и acid-джазом. Двухметровый вокалист едет в Россию в рамках мирового тура в поддержку нового альбома Beyond, презентация которого прошла на днях в Лондоне.

Артист рассказал М24.ru: "Я хочу выходить за пределы привычного исполнения, поднимать музыкальную планку. Новые песни живые и танцевальные, но они сохраняют элегантность и качество. Они романтичные и чувственные, страстные и меланхоличные. Есть песня, на которую меня вдохновила дочь, есть песня с нотками винтажа, стилевые решения в регги и танго, атмосферные или жесткие, но все это наш фирменный соул".

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Видео: youtube/ Пользователь:MarioBiondiVEVO

Дата: 8 июня в 19.00 8 июня в 19.00 Место: ММДМ (Светлановский зал)



"Сверлийцы I"

Старт удивительного проекта "Сверлийцы", который определен как "Оперный сериал в пяти вечерах и шести композиторах" по роману-опере Бориса Юхананова – художественного руководителя Электротеатра. Музыку для "Сверлийцев" написали российские композиторы Дмитрий Курляндский, Борис Филановский, Алексей Сюмак, Сергей Невский, Алексей Сысоев, Владимир Раннев.

Фэнтазийная "Сверлия" – это пять идущих раз в неделю абсолютно разных спектаклей. Зрители оказываются на палубе гондоловоза, наблюдают сокровенный ритуал и слышат песнопения, посвященные миру, который гибнет, но никак не может погибнуть. Спектакль идет с английскими субтитрами.

Композитор Дмитрий Курляндский, чья музыка прозвучит в первый день сериала, специально для М24.ru: "Электротеатр на месяц станет порталом в Сверлию, в альтернативную цивилизацию, обнаруженную Борисом Юханановым. Расшифровками сверлийских посланий занимались шесть ярчайших представителей новой композиторской школы. Зрителю представляется уникальный шанс стать аватарами кентавров, тритонов, русалок, простигосподей и других представителей сверлийских рас!"

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Видео: youtube/ Пользователь: Электротеатр СТАНИСЛАВСКИЙ

Дата : 8, 9 июня в 20.00 : 8, 9 июня в 20.00 Место: электротеатр "Станиславский"



Первый мини-фестиваль альтернативной музыки Viola is my life

Фестиваль инициирован исполнителями – альтистами, многие из которых учились у Юрия Башмета. В программе фестиваля много новых, незнакомых широкой публике произведений, специально написанных для альта или альта с участием других инструментов, а также электроники. Прозвучат произведения Павла Карманова (Россия), Гэвина Брайерса (Великобритания), Катрины Рид (США), Витольда Лютославского (Польша), Стивена Сноудена (США), Георгия Пелециса (Латвия), Киля Мееринга (Германия) и Фредерика Ржевского (США). Более половины произведений – российские премьеры.

Представляющий Россию московский композитор Павел Карманов сказал специально для М24.ru: "Лично я люблю альт не меньше скрипки, голос альта, на мой взгляд, ближе тембру человеческого, мужского голоса, диапазон шире и он обладает большим количеством тембральных красок!"

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Видео: youtube/ Пользователь: Maxim Novikov

Дата : 10 июня в 19.00 : 10 июня в 19.00 Место: КЦ ДОМ



Alina Orlova (Литва) – презентация нового альбома "88"

Прибалтийская гостья с волшебным голосом, ставшая одним из символов альтернативной поп-музыки в нашей части света, представляет свою третью пластинку. Изысканную полуакустику на ней заменит электронная поп-музыка. Алина исполнит все десять песен с нового альбома – на английском, литовском и русском языках.

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Видео: youtube/ Пользователь: Alina Orlova

Дата : 11 июня в 20.00 : 11 июня в 20.00 Место: клуб RED



Róisín Murphy (Ирландия)

Ройшн Мерфи – звезда альт-поп музыки, экс-вокалистка дуэта Moloko записала новый альбом Hairless Toys и везет к нам программу на его основе. Пресса занудно вспоминает, как девушка несколько лет назад упала на сцене клуба Ikra, а публика будет думать о музыке и просить известный напев Sing It Back. Новые песни Ройшн непросты: в них есть чувственность и минимализм.

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Видео: youtube/ Пользователь: RoisinMurphyVEVO

Дата: 12 июня в 20.00 12 июня в 20.00 Место: YOTASPACE (ГЛАВCLUB MSK)



Дельфин. День первый. Акустика. День второй. Электричество.

Дельфин даст подряд два разных концерта. У артиста вышел новый альбом, в группе появился ударник, заменив солиста за барабанами, а Дельфин теперь командует электроникой. Сет-лист электрической программы подвергнется перезагрузке: добавятся новые треки и вещи прошлых альбомов в новых аранжировках. Акустика же всегда – сюрприз.

Дата : 12 и 13 июня в 21.00 : 12 и 13 июня в 21.00 Место: клуб 16 Тонн



Анна Бутурлина (вокал) и ее группа

Ведущая отечественная джазовая певица Анна Бутурлина в этот вечер будет исполнять эвергрины – известные джазовые мелодии. Анна постоянно обновляет репертуар, записывает вокальные партии для кино и мультфильмов, шикарно поет старые эстрадные песни, соединяя в них джазовую технику и ностальгию. Недавно Бутурлина выступала с программой песен военных лет в зале Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке с оркестром имени Олега Лундстрема.

Анна Бутурлина сказала специально для М24.ru: "В одной программе я не смешиваю разные музыкальные направления. Предпочитаю ярко и разнообразно представить произведения в единой музыкальной эстетике. Выступать я буду с трио Алексея Беккера. На этот раз отдам должное джазовой классике в моих аранжировках. Разные стили обогащают друг друга – в американские песни мы привносим элементы классики и русской музыки, а в старые наши песни джазовый оптимизм и ритмичность!"

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Видео: youtube/ Пользователь: Anna Buturlina

Дата : 14 июня в 20.30 : 14 июня в 20.30 Место: Клуб Игоря Бутмана на Таганке



Noel Gallagher's High Flying Birds (Великобритания)

Ноэл Галлахер – звезда брит-попа и половина (многие считают, что лучшая) британской группы Oasis. Он и без брата Лиема создал проект международного уровня, чей второй альбом Chasing Yesterday возглавил национальный хит-парад. Теперь Ноэл покажет новую программу нам. На разогреве выступит EVERY MAN A KING – англоязычная альтернативная рок-группа из Москвы.

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Видео: youtube/ Пользователь: NoelGallagherVEVO

Дата : 14 июня в 20.00 : 14 июня в 20.00 Место: YOTASPACE (ГЛАВCLUB MSK)



Александр В. Волков