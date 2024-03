Женя Любич: "На своих концертах я не упускаю случая потанцевать"

Женя Любич. Фото: ИТАР-ТАСС

Питерская исполнительница Женя Любич известна слушателям по работе с французским коллективом Nouvelle Vague, а также сольными проектами. Ее композиции – это удачный синтез лирики и драйва. Сейчас Женя готовится к выступлению в рамках ежегодного фестиваля Усадьба.Jazz, который состоится в Москве. Корреспондент M24.ru узнал, какая музыка вдохновляет "русскую француженку", с чего началось сотрудничество с Nouvelle Vague и каких сюрпризов ждать поклонникам Жени Любич в скором времени.

- Женя, судя по вашим композициям и проектам, вы – музыкальный экспериментатор. Например, Nouvelle Vague с легкостью сочетали боссанову и лаунж. Как сами определяете жанр, в котором выступаете?

- Это эксперимент в стиле блюз, джаз, марш, регги, ска, даб, французский шансон и что-то еще, что мой друг Сева Гаккель (музыкант "Аквариум") называет avant-pop, а я даже и не берусь определять.

- После ухода из Nouvelle Vague ваши музыкальные пристрастия изменились?

- Прежде всего, я бы не говорила об "уходе" из Nouvelle Vague – я продолжаю с ними сотрудничать. Сейчас мы совместно с продюсером Nouvelle Vague Марком Коллином готовим к выпуску во Франции мою пластинку, и в принципе моя связь с этим проектом не прерывается.

А что касается музыкальных пристрастий, то особенно ничего не изменилось, разве что теперь я чуть больше стала ориентироваться в пространстве русской музыки. Всего лишь несколько месяцев назад сделала свой кавер на песню Бориса Гребенщикова Winter. Но чтобы выбрать эту вещь, я прослушала, наверное, впервые так подробно всего Б.Г. Его творчество стало настоящим открытием. Моя версия Winter звучит на только что выпущенном нами EP "Напролет". Есть планы и дальше продолжать работу в этом направлении. Еще недавно мы участвовали в одном фестивале с группой "Маша и Медведи". Меня впечатлило их выступление, и сейчас я с удовольствием переслушиваю их песни.

Женя Любич. Фото: ИТАР-ТАСС

- Чем порадуете посетителей фестиваля Усадьбы.Jazz в этом году?

- На сцене Усадьбы.Jazz 7 сентября мы планируем сыграть те мои песни, которые многим уже известны. Среди них - "Галактика", "Пагубно", "Ракета", Le Blanc Danse и конечно Russian Girl. Мы приедем в столицу из Питера ко Дню города. На концерт попадем прямо с поезда. И у меня есть песня, которая практически описывает эту ситуацию. Думаю, что она тоже прозвучит в нашем сете, там такие слова: "В столице куранты бьют 12, и новые сутки пойдут с нуля, и 9 часов до места встречи, но в этот поезд не сяду я. И так некстати твой день рожденья, я и не думала все пропустить…"

- С проектом "Усадьбы.Jazz" вы сотрудничаете с 2011 года. Это один из ваших любимых фестивалей? С чем связано такое постоянство?

- Здесь внимательно подходят не только к составу артистов, музыкантов, но и вообще ко всему, что касается организации. На фестивале потрясающий звук и, что особенно восхищает, сюда приходят люди, которые хотят слушать музыку.

- В вашем гастрольном графике много российских городов. Столичная публика и поклонники из глубинки, а также зарубежные слушатели – естественно, они воспринимают ваше творчество по-разному. Чувствуете проявления этих отличий?

- Публика разная везде, но восприятие порой зависит от самых неожиданных факторов. Бывает так, что в который раз мы выступаем в Москве или в Питере, а по ощущениям как будто впервые предстаем перед аудиторией и нужно завоевывать ее внимание. А с другой стороны, мы приезжаем, например, в какой-то совершенно далекий город, где никогда не были и там к своему удивлению обнаруживаем, что люди нас не просто ждали, а знают почти все песни чуть ли не наизусть.

Мне кажется, что одним из внешних, видимых отличий нашей аудитории от зарубежной является то, что наша публика всегда готова дарить цветы, и делает это искренне, щедро, что, конечно, всегда очень приятно.



- В Nouvelle Vague вы попали, отдав свои записи музыкантам, когда те выступали с концертом в России? Почему выбор пал именно на этот коллектив?

- Скорее выбор Nouvelle Vague пал на меня, а мне выпал случай, который перевернул всю мою жизнь. Звучание Nouvelle Vague понравилось мне задолго до того, как я попала на их концерт в Питере. И я мечтала о том, чтобы мои собственные песни обрели похожий саунд. В 2008 году, когда узнала, что Nouvelle Vague будут в Петербурге с концертом, я решила попасть на их сет во что бы то ни стало. После концерта я была в полном восторге от увиденного и услышанного, и в качестве благодарности вместо цветов хотела преподнести что-то музыкантам группы. Но у меня кроме демо-диска с моими песнями, записанными довольно в плохом качестве, ничего не было. Так диск попал к группе Nouvelle Vague. Этот момент оказался поворотным пунктом в моей творческой биографии, поскольку через неделю после я получила по электронной почте письмо от Марка Коллина с предложением приехать во Францию и принять участие в записи третьего альбома группы NV3. Впоследствии начались совместные концерты и гастроли.

- Ваши композиции "Метелица" и Gentlemen of Fortune звучат в фильме "Джентельмены, удачи" Тимура Бекмамбетова и Дмитрия Кисилева, песня "Пагубно" стала музыкальным фоном для картины "Интимные места". В начале фильма "Расфокусин" Оксаны Михеевой звучит песня Who Could Tell Me What To Do?, а в финале Russian Girl. Эту музыку вы писали специально под киноленты?

- Специально я ничего не делала, но для того, чтобы эти песни написать мне нужно было что-то самой пережить, прочувствовать. Песни получились довольно зримыми, их легко представить. Видимо, поэтому моя музыка попала в кино. Теперь надеюсь, что когда-нибудь в кино попаду еще и я сама, не только с музыкальной ролью, но, может быть, и в каком-то актерском амплуа.

- Над какими проектами сейчас трудитесь?

- Мы гастролируем, записываем песни. Это основное. Параллельно у моего проекта не так давно появилось еще одно ответвление – это акустика. Мы уже сыграли несколько таких акустических сетов в Питере, Саратове, сейчас на очереди Одесса и Минск. А еще я готовлюсь к выпуску EP в конце сентября, записанного вместе с электронным проектом Neon Lights – это вообще совсем новое направление для меня. Мои песни на английском языке, ранее нигде не звучавшие и не издававшиеся, появятся совсем в непривычном для слушателей виде.

- В свое время вы были вынуждены прекратить занятия балетом из-за травмы. Если бы не этот инцидент, ваша жизнь сложилась бы иначе? Или музыка все равно присутствовала бы в ней?

- Искусство балета имеет отношение к музыке не меньше, чем мелодии и песни. Для меня танец – это музыка тела, пластическое выражение мыслей и чувств. Я не знаю, как сложилась бы моя жизнь, если бы я продолжила серьезно заниматься балетом, но мне нравится то, что в итоге я стала петь, писать песни. На своих концертах никогда не упускаю случая потанцевать.

- Какую музыку слушаете? Что вас вдохновляет?

Недавно открыла для себя группы Goldfrapp, Mazzy Star, но продолжаю восхищаться Joni Mitchell (в частности, ее работой с Peter Gabriel), Kings of Convenience, Feist, Tracy Chapman, Hugh Coltman, Poline Croze и Nouvelle Vague.

Алла Панасенко